U wybrzeży Kanady zatonął statek rybacki. Zakończono poszukiwania członków załogi

Władze Kanady ogłosiły w czwartek zakończenie poszukiwań członków załogi hiszpańskiego statku rybackiego Villa de Pitanxo, który we wtorek zatonął u brzegów wyspy Nowa Funlandia. Uratowane zostały jedynie trzy z 24 obecnych na jednostce osób podczas katastrofy.

Władze Hiszpanii poinformowały w czwartek rano, że do czasu zakończenia poszukiwań udało się odnaleźć ciała 9 członków załogi statku pochodzącego z Galicji, na północnym zachodzie. 12 rybaków uznano za zaginionych.

"Nie ma słów, aby to opisać, jak bardzo to bolesna sytuacja"

Jeszcze w trakcie poszukiwań doszło do spotkania z rodzinami zaginionych rybaków w siedzibie właściciela statku. - Nie ma słów, aby to opisać, jak bardzo to bolesna sytuacja, przez którą przechodzimy. Przychodzimy tu po wiadomości, chcemy się czegoś dowiedzieć - mówili brat i wujek zaginionych rybaków.