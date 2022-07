Kanadyjski Sąd Najwyższy o nieużywaniu prezerwatywy bez zgody lub wiedzy partnera. "Tylko 'tak' oznacza 'tak'"

Nienoszenie prezerwatywy bez zgody lub wiedzy partnera podczas stosunku jest przestępstwem - orzekł w piątek Sąd Najwyższy Kanady. Zdecydował, że za takie działanie można zostać oskarżonym o napaść na tle seksualnym. Orzeczenie zapadło stosunkiem pięciu do czterech głosów.

Sąd Najwyższy wypowiedział się na kanwie sprawy Rossa McKenzie'go Kirkpatricka, który został oskarżony o napaść seksualną przez nienoszenie prezerwatywy podczas stosunku seksualnego z kobietą, która zgodziła się na stosunek tylko z zabezpieczeniem. Do zdarzenia miało dojść w 2017 roku.

Początkowo mężczyzna został uniewinniony przez sąd pierwszej instancji w prowincji Kolumbia Brytyjska. Później jednak sąd apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Kirkpatrick odwołał się od tego wyroku do krajowego Sądu Najwyższego, który wysłuchał argumentów stron w listopadzie ubiegłego roku.

W piątek stosunkiem pięciu do czterech głosów Sąd Najwyższy Kanady uznał, że nienoszenie prezerwatywy bez zgody lub wiedzy partnera podczas stosunku jest przestępstwem i można zostać oskarżonym za to o napaść na tle seksualnym. Zdecydował przy tym, że Kirkpatrick musi stanąć przed sądem w nowym procesie. Sąd nie orzekł, czy mężczyzna jest winny stawianych mu zarzutów.

"New York Times" napisał, że decyzja ta "ustanawia precedens prawny w Kanadzie" i klaruje prawo regulujące zgodę na stosunek seksualny w kraju. "W żadnej innej jurysdykcji na świecie nie jest tak jasne, że kiedy ktoś zgodził się na seks z prezerwatywą i usunął ją bez zgody, stanowi to napaść seksualną lub gwałt" – oceniła w rozmowie z dziennikiem Lise Gotell, profesor z Uniwersytetu Alberty oraz ekspertka prawa kanadyjskiego.

"Tylko 'tak' oznacza 'tak'"

"Jeśli istnieje morał do wyciągnięcia z tego dla wszystkich, ale szczególnie dla mężczyzn, jest to to, że musisz upewnić się, że istnieje czynna i zaangażowana zgoda. Jeśli nie jesteś pewien, powinieneś zapytać" – stwierdził prawnik. "Ale niestety nie tak przebiegają spotkania seksualne" - dodał.