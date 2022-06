Kanadyjskie władze wydały ostrzeżenie dla podróżujących w związku z małpią ospą

Kanadyjskie władze wydały we wtorek ostrzeżenie dla podróżujących do ponad dwudziestu krajów, w tym Australii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, aby zachowali środki ostrożności i przestrzegły przed potencjalnymi opóźnieniami w powrocie do domu w przypadku zachorowania - poinformował Reuters.