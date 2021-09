Kanada. Wiceprezes Huawei Meng Wanzhou odleciała do Chin. Michael Spavor i Michael Kovrig wracają do Kanady

Wiceprezes Huawei i USA osiągnęły w piątek porozumienie w sprawie warunkowego zawieszenia postępowania. Meng Wanzhou potwierdziła, że zgadza się na to porozumienie z własnej woli - w piątek odleciała do Chin. "Meng Wanzhou może bez przeszkód opuścić Kanadę" - oświadczyło wcześniej ministerstwo sprawiedliwości tego kraju. Dwaj Kanadyjczycy, Michael Spavor i Michael Kovrig, więzieni w Chinach od grudnia 2018 roku, wracają do kraju – poinformował premier Kanady Justin Trudeau.