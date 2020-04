Napastnik zaczął strzelać, są zabici. "Mógł być przebrany za policjanta"

Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do ludzi w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, zabijając ponad 10 osób, w tym co najmniej jednego policjanta - podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Podejrzany o atak, który według informacji policji poruszał się pojazdem przypominającym radiowóz i mógł być przebrany za policjanta, nie żyje.

Według policji, podejrzany o atak to 51-letni Gabriel Wortman. Miał on strzelać do ludzi w kilku miejscach w prowincji Nowa Szkocja na wschodnim wybrzeżu Kanady. Funkcjonariusze starają się ustalić ostateczny bilans ofiar. Na ten moment mówią o 10 zabitych, w tym co najmniej jednym policjancie.