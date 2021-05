Pierwszy kraj zezwala na stosowanie szczepionki Pfizera u nastolatków od 12. do 15. roku życia

Kanada zezwoliła na stosowanie szczepionki firm Pfizer i BioNTech u nastolatków od 12. do 15. roku życia - przekazało w środę BBC. Jest to pierwszy kraj, który zatwierdził używanie preparatu w tej grupie wiekowej.

Unia Europejska i USA czekają na zgodę

Jak zapowiedział w środę w Radiu ZET prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków dr Grzegorz Cessak, do końca maja powinny być gotowe raporty krajów wyznaczonych do oceny bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Ocenił, że w drugiej połowie czerwca szczepionka BioNTech-Pfizer może być dostępna w Unii Europejskiej dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.