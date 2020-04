Kanada była "na granicy wprowadzenia zakazu posiadania broni", plany pokrzyżowała pandemia. Debata wraca

Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział wznowienie prac nad zaostrzeniem prawa do posiadania broni palnej po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w weekend w prowincji Nowa Szkocja. Kanadyjska policja poinformowała we wtorek, że liczba ofiar śmiertelnych uzbrojonego napastnika, który w nocy z soboty na niedzielę przeprowadził tam serię ataków, wzrosła do 22 i może się zmienić. Wśród zabitych jest 17-latka, pozostałe to osoby dorosłe.