Spłonął kościół. "Kolejna brutalna zbrodnia z nienawiści wymierzona w społeczność katolicką"

W kanadyjskim Morinville spłonął i zawalił się stuletni kościół katolicki. Służby prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyn pożaru, uznając go za "podejrzane zdarzenie". Do podobnych incydentów dochodzi bowiem w Kanadzie od kilku tygodni, co zbiega się w czasie z odnajdywanymi szczątkami ludzkimi na terenach byłych przymusowych szkół dla dzieci z rdzennej ludności. Placówki takie prowadził Kościół katolicki i protestancki.