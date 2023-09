Ukraiński weteran nazistowskiej dywizji określony "bohaterem" w kanadyjskim parlamencie. Spiker przeprasza

BBC podała w poniedziałkowej publikacji, że 98-letni Jarosław Hunka siedział na parlamentarnej galerii i otrzymał owacje na stojąco po słowach przewodniczącego Izby Gmin, że jest "bohaterem ukraińskim i kanadyjskim". Anthony Rota podziękował mu też za "służbę". Do zdarzenia doszło w czasie wizyty prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wystąpił w tym dniu w kanadyjskim parlamencie, dziękując za wsparcie, okazane jego krajowi w walce z rosyjską agresją.

Rota "uzyskał więcej informacji"

Na wystąpienie przewodniczącego zareagowała kanadyjska organizacja broniąca interesów społeczności żydowskiej CIJA (Centre for Israel and Jewish Affairs). Jak podaje BBC, CIJA wyraziła "głębokie zaniepokojenie" faktem uczczenia weterana nazistowskiej dywizji, która brała udział w ludobójstwie Żydów, stwierdzając, że to nie powinno się nigdy więcej powtórzyć.