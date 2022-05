Kanada. Deputowany połączył się na sesję parlamentarną online z łazienki. "Nigdy więcej nie powtórzę tego błędu"

Shafqat Ali został w piątek skrytykowany za to, że na zdalną sesję w Izbie Gmin Kanady połączył się z sejmowej łazienki - informuje BBC News. Do zdarzenia doszło podczas debaty nad projektem ustawy poselskiej. Pierwsza zareagowała konserwatywna posłanka Laila Goodridge. To ona zasugerowała, że 55-letni reprezentant Brampton Centre (federalny okręg wyborczy w Ontario w Kanadzie - red.) "może przebywać w toalecie". Pozostali uczestnicy przyznali jej rację.