- Tradycyjne imiona i nazwiska są głęboko związane z językami i kulturą rdzennych mieszkańców, z tożsamością i godnością każdego człowieka. Ta zmiana oznacza, że rdzenni mieszkańcy mogą z dumą odzyskać swoje imiona, a to z kolei jest rozliczeniem z kolonialną przeszłością - mówił w poniedziałek minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa Marco Mendicino. Zaś minister ds. relacji z rdzennymi mieszkańcami Carolyn Bennet podkreśliła, że umożliwienie powrotu do własnych imion i nazwisk jest częścią procesu znajdywania trwałej zgody i porozumienia.

Umożliwienie rdzennym mieszkańcom Kanady powrotu do własnych nazwisk to jedno z 94 zaleceń Komisji Prawdy i Pojednania, która w 2015 roku opublikowała raport dokumentujący działalność tzw. residential school, przymusowych szkół dla dzieci rdzennych mieszkańców. Do raportu dołączono listę 94 zaleceń dla rządu federalnego, siedemnastym z nich jest przywrócenie imion.