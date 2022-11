Próbowała ratować ofiarę wypadku, nie wiedząc, że to jej córka. "Obrażenia były tak straszne, że jej nie poznałam"

O dramacie kanadyjskiej ratowniczki piszą media na całym świecie, m.in. "The Washington Post". Według ustaleń amerykańskiego dziennika do wypadku doszło 15 listopada w okolicy Airdrie w prowincji Alberta. Siedemnastoletnia Montana wraz z koleżanką wracały samochodem ze spaceru z psem, gdy kierująca pojazdem dziewczyna straciła nad nim panowanie i auto zderzyło się z ciężarówką. Osoba za kierownicą nie odniosła poważnych obrażeń, ale Montana, siedząca w fotelu pasażera, została ciężko ranna. Była uwięziona wewnątrz samochodu. Na miejsce wypadku wezwano ratowników medycznych - jednym z nich była Jayme Erickson.

Kobieta przez ponad 20 minut próbowała udzielić pomocy medycznej znajdującej się w samochodzie nastolatce. Potem miała powiedzieć, że jej obrażenia były tak poważne, że nie rozpoznała własnej córki. W tym czasie straż pożarna usiłowała umożliwić wydostanie rannej z pojazdu. Na miejsce zdarzenia wysłano także śmigłowiec, którym później przewieziono ranną do pobliskiego szpitala. W tym czasie Jayme Erickson wróciła do domu.

Kilka minut po wejściu do mieszkania usłyszała dzwonek do drzwi. W progu stali funkcjonariusze policji. To od nich kobieta dowiedziała się, komu udzielała pomocy. Ratowniczkę medyczną zabrano do szpitala, w którym znajdowała się jej córka. Tam usłyszała, że obrażenia Montany "nie dają szans". Trzy dni później 17-latka została odłączona od aparatury wspierającej funkcje życiowe.