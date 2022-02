Kluczowy most między Kanadą i USA znów otwarty. Był zablokowany przez protestujących kierowców ciężarówek

Most na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych - jedno z najważniejszych połączeń handlowych w Ameryce Północnej - w niedzielę wieczorem został ponownie otwarty - przekazały kanadyjskie służby graniczne. Most łączący Detroit oraz kanadyjski Windsor przez sześć dni pozostawał zablokowany przez kierowców ciężarówek, protestujących przeciw ograniczeniom pandemicznym.

Blokada na Ambassador Bridge, moście łączącym miasto Windsor w Kanadzie i Detroit w USA, trwała sześć dni. To jedno z najważniejszych przejść granicznych między Kanadą i USA, kluczowe dla transportu żywności i części samochodowych dla silnie zintegrowanego przemysłu motoryzacyjnego obu krajów. Przez most każdego dnia przejeżdża towar o wartości około 360 milionów dolarów - 25 procent kanadyjsko-amerykańskiej wymiany handlowej.

Protesty kierowców ciężarówek w Kanadzie

Od ponad dwóch tygodni w Kanadzie - najpierw w stolicy kraju Ottawie, a następnie w innych miastach - trwają protesty i blokady w ramach tzw. Konwoju Wolności. Blokady rozszerzyły się w ostatnich dniach na przejścia graniczne do USA, utrudniając swobodny przepływ towarów. Uczestnicy protestują przeciw obowiązkowi szczepień dla kierowców zawodowych przekraczających granicę z USA, wprowadzonemu przez rząd Kanady oraz przez USA, a także innym obostrzeniom związanym z COVID-19 zarządzonym przez władze kanadyjskich prowincji. Według danych firm sektora transportowego ok. 90 proc. kanadyjskich kierowców zawodowych jest zaszczepionych.

Rząd prowincji Ontario wprowadził w piątek stan wyjątkowy na terenie tej prowincji, określając dalsze blokady "krytycznej infrastruktury" jako sprzeczne z prawem. - To jest nielegalna okupacja, to już nie jest protest - mówił w piątek premier Ontario Doug Ford i zapowiedział wysokie kary za naruszanie przepisów, do 100 tys. CAD grzywny i do roku więzienia. Dodatkowo rząd rozważy możliwość odbierania prawa jazdy, w tym zawodowego prawa jazdy.