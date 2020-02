Indianie protestowali przeciw gazociągowi. Interweniowała kanadyjska policja

Firmy w Kanadzie zaczęły odczuwać braki w dostawach, ponieważ zablokowane w Ontario tory są ważne nie tylko dla tej prowincji. Na kolei pojawiły się czasowe zwolnienia z pracy. Problemem stały się również zablokowane przewozy pasażerskie. Co ciekawe, przewoźnik pasażerski Via Rail jeszcze przed poniedziałkową akcją OPP w Belleville informował, że od poniedziałku przywraca kursowanie pociągów pasażerskich.

Premier Justin Trudeau przez wiele dni wskazywał na konieczność negocjacji i dialogu, ignorując ataki opozycji w parlamencie oraz wezwania do użycia siły. Pod koniec ubiegłego tygodnia powiedział, że blokady muszą zostać usunięte, podkreślił jednak, że do tych zadań nie wyśle armii.

Trudeau senior, zapytany przez dziennikarza telewizji CBC Tima Ralfe'a o użycie wojska do przywrócenia porządku w Quebecu, odpowiedział: "Just watch me" (ang. no to patrz na mnie). To często powracające zdanie w kanadyjskiej polityce.