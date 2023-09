Ruszył proces magnata odzieżowego. Peter Nygard jest oskarżony o gwałty, również na nieletnich

Do gwałtów miało dojść w latach 1980-2005 w siedzibie firmy Nygarda w Toronto, gdzie biznesmen miał również swój apartament. Nygard blokował drzwi, by kobiety nie mogły wyjść. Stąd m.in. dodatkowy zarzut o uwięzienie. Jak relacjonowały kanadyjskie media, prokuratura przedstawiła dokładne opisy zdarzeń na podstawie m.in. relacji ofiar Nygarda, z których najmłodsza miała 16 lat. Biznesmen wykorzystywał swój status społeczny, by namówić kobiety do złożenia mu wizyty.