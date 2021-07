Premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że poparłby śledztwo w sprawie grobów dzieci. Dodał, że zgodnie z kanadyjskim prawem decyzja należy do policji i prokuratorów. - Poprę wszystko, czego będą potrzebować Kanadyjczycy, żeby zrozumieć prawdę i pójść dalej w stronę pojednania - zapowiedział.

Ceremonia

W należącej do plemienia Atikamekw społeczności Manawan, na północ od Montrealu, trwa od poniedziałku kilkudniowa ceremonia poświęcona dzieciom, które zaginęły po przyjęciu do szpitali w prowincji Quebec.

Rodziny nie mogą ustalić, co stało się z około 50 dzieci w latach 1930–1980. Jak relacjonowały media, w tym czasie zaginęły też dzieci innych rdzennych społeczności, przyjęte do placówek medycznych.

Manawan to jedna z grup, które doprowadziły do przyjęcia w czerwcu lokalnej ustawy, która ma ułatwić uzyskiwanie informacji przez rodziny dzieci, które trafiły do instytucji zarządzanych przez władze prowincji Quebec.