Poszukiwania nożownika w Kanadzie zakończone. Policja: mężczyzna został zatrzymany, nie żyje

Zatrzymany, przewieziony do szpitala, nie żyje

- Możemy nigdy nie dowiedzieć się jaka była motywacja - podkreśliła zastępca komisarza z policji w Saskatchewan. Po przedstawieniu kolejności wydarzeń Rhonda Blackmore powiedziała, że Myles Sanderson został zatrzymany w środę w pobliżu Rosthern po tym, gdy policja zmusiła go do zjazdu z drogi, ale wkrótce po zatrzymaniu znalazł się w "medycznym stresie". Policjanci udzielali pierwszej pomocy do przyjazdu karetki, a następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Saskatoon, gdzie uznano go za zmarłego.