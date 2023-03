Poprosił nieznajomego, by nie palił przy jego dziecku. Ten dźgnął go śmiertelnie nożem

Jak podała kanadyjska stacja CBC do zabójstwa 37-letniego Paula Schmidta doszło w niedzielę w centrum Vancouver przy popularnej kawiarni na rogu ulic Granville i Pender. Około 17:40 mężczyzna został dźgnięty nożem po krótkiej wymianie zdań z innym mężczyzną, w której miał poprosić go, aby nie palił elektronicznego papierosa przy jego 3,5-letniej córce. Dziewczynka wraz z matką były świadkami zdarzenia. Schmidt zmarł po przewiezieniu do szpitala.