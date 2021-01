Apelowali o pozostanie w domach, sami pojechali na urlopy. Seria politycznych dymisji po skandalu

Kilku kanadyjskich polityków straciło swoje stanowiska, gdy ujawniono, że wybrali się na urlopowe wyjazdy zagraniczne, choć ze względu na pandemię COVID-19 sami apelowali o pozostawanie w domach. "Lista podróżujących polityków ciągle rośnie" - piszą media w Kanadzie.

Kanadyjczycy mogą wyjechać z Kanady i powrócić do domu, ale w związku z COVID-19 oficjalne zalecenie wzywa do unikania podróży, które nie są niezbędne. Tymczasem od kilku dni media ujawniają nazwiska polityków, którzy zignorowali popierane przez siebie rekomendacje.

Kanadyjscy politycy tracą stanowiska

Skandal z wyjazdami wybuchł w ostatnich dniach grudnia, gdy media ustaliły, że minister finansów Ontario Rod Phillips poleciał w połowie miesiąca na wakacje na karaibską wyspę St. Barts. Mimo to na Twitterze pojawiały się przygotowane wcześniej wpisy i zdjęcia dokumentujące jego rzekomy pobyt w Kanadzie. Partie opozycyjne w Ontario wezwały Phillipsa do dymisji, a premier Ontario, konserwatysta Doug Ford, wezwał go do powrotu, twierdząc, że nie był poinformowany o podróży, choć media wykazywały, że premier wiedział o wojażach oraz podały, że Phillips jeszcze w sierpniu był na wakacjach w Szwajcarii.

W ostatni dzień grudnia Phillips wrócił do Kanady i podał się do dymisji.

Koronawirus w Kanadzie Andrew Chin/Getty Images

W poniedziałek wieczorem z funkcji szefa komisji etyki Izby Gmin zrezygnował konserwatysta Dawid Sweet, który podczas uzgodnionej z szefem swojej partii podróży w sprawach nieruchomości w USA wybrał się przy okazji na urlop. Lider konserwatystów Erin O'Toole dymisję przyjął - poinformował portal Ipolitics.ca. Jak wcześniej podawał główny kanadyjski nadawca CBC, inny konserwatywny parlamentarzysta Ron Liepert miał za zgodą szefa partii wyjechać do USA w sprawach "niezbędnych napraw" w swoim domu.

Również w poniedziałek do wakacyjnego wyjazdu do Meksyku w ubiegłym tygodniu przyznał się szef klubu konserwatystów w Senacie Don Plett, którego kąpiele w hotelowym basenie opisało CBC.

"Osoby te wykazały się wyjątkowo złą oceną sytuacji"

Swoich funkcji zrzekła się w poniedziałek grupa sześciorga konserwatywnych polityków w Albercie, w tym Tracy Allard, minister do spraw miejskich Alberty, która spędziła świąteczny czas na Hawajach. Ze stanowiska ustąpił też szef kancelarii premiera Alberty Jamie Huckabay, który odbył podróż do Wielkiej Brytanii.

Kanada walczy z koronawirusem Shutterstock

Informację o urlopowych wyjazdach polityków z Alberty media podały jeszcze w ubiegłym tygodniu, ale premier prowincji Jason Kenney bagatelizował sprawę. W poniedziałek, przyjmując dymisje, oświadczył, że "podróżując za granicę podczas świąt, osoby te wykazały się wyjątkowo złą oceną sytuacji".

Również w poniedziałek do dymisji podał się Joe Hargrave, minister do spraw autostrad prowincji Saskatchewan, który właśnie w okresie świątecznym wybrał się do Kalifornii w sprawie sprzedaży domu. Kiedy w ubiegłym tygodniu sprawa wyszła na jaw i opozycja wezwała ministra do dymisji, premier prowincji Scott Moe zapowiedział, że Hargrave pozostanie na stanowisku. W poniedziałek jednak przyjął jego dymisję.

Parlament Kanady w Ottawie Shutterstock

W weekend z funkcji innych niż mandat parlamentarzysty zrezygnowało dwoje deputowanych federalnej Partii Liberalnej, którzy bez zgody szefa klubu parlamentarnego pojechali do USA w sprawach rodzinnych. Wcześniej za urlopowy wyjazd na Karaiby przepraszał inny liberalny deputowany. Z prac w komisjach parlamentarnych oraz funkcji tak zwanego krytyka do spraw transportu opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej zrezygnowała znana polityczka tej partii Niki Ashton, która pojechała do Grecji odwiedzić chorą babcię.

"Lista podróżujących polityków ciągle rośnie"

"Lista podróżujących polityków ciągle rośnie" - tytułował w poniedziałek wieczorem komentujący kanadyjską politykę portal Ipolitis.ca. "Podróże na wyspy, chorzy krewni i konieczność napraw na prywatnych posesjach" - wymieniał publiczny nadawca CBC, określając tę sprawę mianem "Hawaii-gate".

