Po prawie 50 latach policja zidentyfikowała "Kobietę z rzeki". 81-latek z zarzutem zabójstwa

Do sprawy odnalezionych zwłok śledczy wrócili po latach, ale - jak pisze CNN - trójwymiarowe modele twarzy, stworzone przez specjalistów medycyny sądowej, nie pomogły w jej identyfikacji. Sytuacja zmieniła sie, gdy w końcu 2019 roku Centrum Nauk Sądowych w Toronto uzyskało nowy profil DNA kobiety, który okazał się zgodny z DNA bliskich zaginionej w tym samym 1975 roku Jewell "Lalla" Langford. Kobieta ta pojechała do Montrealu ze swojego rodzinnego stanu Tennessee w USA w kwietniu. Nigdy jednak nie wróciła do domu i przez kolejne lata pozostawała uznana za zaginioną - przekazała właśnie policja prowincji Ontario w środowym oświadczeniu, cytowanym m.in. przez CNN.

Jak podali kanadyjscy śledczy, udało się zidentyfikować również domniemanego oprawcę Langford. Już w ubiegłym roku ustalono, że jest to 81-letni obecnie Rodney Nichols z Hollywood na Florydzie. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o zabójstwo. Według portalu CBC kanadyjskie władze pracują obecnie nad wnioskiem o ekstradycję Nicholsa do Kanady .

- Jestem załamana, że moi krewni nie zdążyli dowiedzieć się przed śmiercią, co się stało, ale jestem bardzo wdzięczna, że (policja) nie poddała się i że ciężko pracowała nad rozwiązaniem sprawy - powiedziała siostrzenica Langford, Denise Chung, w wywiadzie dla CBC we wtorek. Chung miała 10 lat, kiedy jej ciotka została uznana za zaginioną. Kobieta opisała swoją krewną jako "bizneswoman wyprzedzającą swoje czasy", której "zależało na szerzeniu miłości i radości oraz na tym, by ludzie byli szczęśliwi". Langford przed wyjazdem do Montrealu miała prowadzić spa w mieście Jackson w Tennessee. Jak dodała Chung, matka Langford, Eglah Parchmann, "nigdy nie doszła do siebie po zniknięciu córki". - Moja babcia sprzedała wszystko, wydała każdą dziesięciocentówkę, którą miała, na wynajęcie prywatnych detektywów, próbując znaleźć moją ciotkę - powiedziała.