W Kanadzie będzie obchodzony Dzień Polskiej Konstytucji i Miesiąc Polskiego Dziedzictwa

Decyzją kanadyjskiej Izby Gmin 3 maja w kraju obchodzony będzie Dzień Polskiej Konstytucji. Dodatkowo miesiąc maj będzie odtąd Miesiącem Polskiego Dziedzictwa. Ustawę regulującą obie kwestie przyjęto w środę. Za opowiedzieli się wszyscy głosujący. "To okazja do wyrażenia dumy z tego, kim się jest" - ocenia pomysłodawca inicjatywy parlamentarzysta Peter Fonseca.

W środę kanadyjska Izba Gmin przyjęła uchwałę, na mocy której 3 maja zostanie ustanowiony Dniem Polskiej Konstytucji, a maj Miesiącem Dziedzictwa Polskiego. W głosowaniu udział wzięło 328 z 338 parlamentarzystów. Decyzję podjęto jednogłośnie. Przepisy stanowią uhonorowanie odwagi, jaką "trzeba było mieć, by emigrować do Kanady" oraz "ciężkiej pracy i poświęcenia" obywateli polskiego pochodzenia - wskazuje inicjator uchwały, parlamentarzysta Peter Fonseca.

Jak dodaje polityk, w ramach obchodów Dnia Polskiej Konstytucji każdego 3 maja na Wzgórzu Parlamentarnym wciągana będzie polska flaga. "To okazja do wyrażenia dumy z tego, kim się jest" - ocenia. Obecnie w Kanadzie mieszka ponad milion osób o polskich korzeniach. Jedną z nich jest Irek Kusmierczyk, polityk partii liberalnej, który z Polski wyemigrował w wieku pięciu lat. Moment przegłosowania uchwały był dla niego - jak przyznaje - "niesamowity". - Kiedy głosowałem, myślałem o mamie, tacie, o ich poświęceniu, o ciężkiej pracy włożonej w to, byśmy utrzymali znajomość języka i naszych korzeni - podkreślił.

Kusmierczyk podkreślił, że choć "Polonia ma swoje różnice", od teraz 3 maja będzie dla kanadyjskich Polaków okazją do tego, by "cieszyć się z tego, co łączy". - Będziemy obchodzić rocznicę Konstytucji 3 Maja w Ottawie, to okazja dla Polonii, żeby do Ottawy przyjechać i żeby rozmawiać z politykami o ważnych sprawach. Polski prezydent i polski premier też mogliby nas odwiedzić - dodał.