Weteran nazistowskiej dywizji nazwany "bohaterem". Opozycja wzywa spikera Izby Gmin do rezygnacji

Jego zdaniem, przeprosiny Roty za kontrowersyjną decyzję o zaproszeniu Hunki do Izby Gmin nie wystarczą. - To niewybaczalny błąd. Święta więź zaufania została zerwana i niestety nie wierzę, że (marszałek Izby) może dalej sprawować swój urząd - powiedział Julian, cytowany przez kanadyjską prasę.

- Stwierdzamy z jednej strony szkody spowodowane błędem przewodniczącego, a z drugiej strony utratę zaufania Izby, którego on potrzebuje, aby wykonywać swoją funkcję - oświadczył lider konserwatywnej partii Bloc Quebecois Yves-François Blanchet. - Dlatego wzywamy marszałka Izby do odpowiedzialnego zachowania i rezygnacji ze swoich obowiązków - podkreślił.

Incydent "niefortunny" i "wstydliwy" dla Kanady i Zełenskiego

- Jak Jarosława Hunkę wpuszczono do Izby? - pytał Scheer. - Proste wyszukiwanie w Google ujawniłoby jego przeszłość. Jeżeli rząd nie jest w stanie przeprowadzić kontroli bezpieczeństwa na tym poziomie, to stanowi to poważny problem - dodał.

Trudeau odrzuca wszelkie oskarżenia

To, co się stało, jest "głęboko zawstydzające dla kanadyjskiego parlamentu, a tym samym dla wszystkich Kanadyjczyków" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom kanadyjski premier Justin Trudeau, cytowany przez publicznego nadawcę CBC. - To, że tak się stało, jest niezwykle przygnębiające. Spiker Izby Gmin (Anthony Rota - red.) przyznał się do swojego błędu i przeprosił - dodał premier.