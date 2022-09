Trudeau: Kanada nałoży sankcje na Iran w związku ze śmiercią Mahsy Amini

Wśród objętych sankcjami znajdą się między innymi członkowie policji moralności, a także "członkowie dowództwa irańskich Strażników Rewolucji" - poinformował Trudeau, wskazując, że kanadyjskie sankcje wobec Iranu już zaliczają się do "najsilniejszych na świecie".

Oficjalnym elementem polityki rządu federalnego Kanady jest wspieranie praw kobiet. Minister spraw zagranicznych Melanie Joly, która w poniedziałek ma zaplanowane wystąpienie w ONZ na temat priorytetów Kanady, ma w nim nawiązać do "narastających ataków na prawa i wolności kobiet", w tym odnieść się do sytuacji w Iranie - podała agencja The Canadian Press.