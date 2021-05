Odkryto mogiłę ze szczątkami ponad 200 dzieci. "Bolesne przypomnienie o ciemnym i wstydliwym rozdziale historii kraju"

"Bolesne przypomnienie o ciemnym i wstydliwym rozdziale historii kraju"

Dzieci z różnych indiańskich społeczności

Działania Komisji Prawdy i Pojednania

Prace Komisji Prawdy i Pojednania dotyczyły zarówno sytuacji w szkołach, jak i dzieci, które nigdy nie wróciły do domów. To zarówno dzieci, które uciekły, jak i dzieci, które zmarły w szkołach. Przed znalezieniem zbiorowego grobu w Kamloops doliczono się ponad 4100 dzieci, które zmarły będąc w residential schools.

Dzieci odrywano od rodzin, by edukacja ułatwiła im start życiowy. Pierwszy premier Kanady, sir John A. Macdonald w 1883 roku mówił w parlamencie, że Indianie w rezerwatach są dzikusami. Przyznał, że naciskano nań, by "indiańskie dzieci były zabierane tak szybko jak to możliwe spod wpływu rodziców, jako że to jedyna droga, by trafiły do szkół zawodowych, gdzie nabyłyby obyczajów i sposobu myślenia białego człowieka".