Jechał na rolkach po autostradzie, za nim dwa radiowozy. "To było trochę surrealistyczne"

Tiffanie Davies jechała po autostradzie Lincoln Alexander Parkway, by spotkać się z rodziną podczas świątecznego długiego weekendu w ostatnią niedzielę. Na trasie zobaczyła coś, co - jak przekazała później CBC - skłoniło ją do wyjęcia telefonu. W pobliżu zjazdu na Upper James Street środkiem jezdni poruszała się osoba w ciemnej bluzie z kapturem i w ciemnych spodniach na rolkach. Tuż za nią jechały dwa radiowozy policji w Hamilton - wynika z trwającego minutę nagrania zarejestrowanego przez Davies.

Świadek o rolkarzu na autostradzie: "Wydawało się, że drwi z kierowców"

- Pomyślałam, że to trochę szalone - powiedziała CBC Davies. Kobieta nie jest jedyną osobą, która zarejestrowała niecodzienne zajście na autostradzie. Portal The Hamilton Spectator opublikował nagranie otrzymane od innego kierowcy, Josha Lucreziego, przedstawiające tę samą osobę na rolkach. - To było trochę surrealistyczne - ocenił Lucrezi w rozmowie z portalem. - Ludzie wokół niego trochę zwalniali, ale on sunął dalej. Chwilami wydawało się, że drwi z kierowców - dodał.