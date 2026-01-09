Ruch Trumpa "ostrzeżeniem dla Kanady". Przed nimi "prawdziwe wyzwanie"

Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Materiał "Faktów o świecie" Źródło: TVN24

Premier Mark Carney powiedział we wtorek, że Kanada będzie wspierać suwerenność i integralność terytorialną Danii, której autonomiczną częścią jest Grenlandia.

Po porwaniu przez amerykańskie oddziały w sobotę przywódcy Wenezueli Nicoalasa Maduro, Trump i jego współpracownicy wrócili też do wypowiedzi o przejęciu Grenlandii.

Centrowy dziennik "The Toronto Star" podsumował, że "przejęcie przez Trumpa Wenezueli jest ostrzeżeniem dla Kanady".

Konserwatywna gazeta "The Globe and Mail" przypomniała, że wymowa ogłoszonej w listopadzie 2025 r. nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa "dramatycznie" ogranicza suwerenność innych państw Zachodu, w tym Kanady. W komentarzu redakcja ostrzegła, że Kanada musi się przygotować na możliwość użycia przez USA siły militarnej.

Były wicepremier: Kanadyjczycy powinni być zaniepokojeni

Kanadyjczycy powinni być zaniepokojeni tym, że dla Trumpa przewaga siły jest wystarczającym argumentem, by narzucać swoją wole innym państwom - napisał w mediach społecznościowych były wicepremier Kanady Jean Charest.

Kanada staje wobec najtrudniejszej sytuacji od drugiej wojny światowej, a postawa amerykańskiego rządu jest "prawdziwym wyzwaniem" dla jej mieszkańców - skomentował w prasie były ambasador Kanady przy ONZ Bob Rae.

Wydarzenia w Wenezueli i komentarze Trumpa dotyczące Grenlandii są odbierane w Kanadzie nie tylko w kontekście wcześniejszych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta na temat tego państwa (Trump wielokrotnie mówił o Kanadzie jako o "51. stanie USA"). Dla rządu federalnego w Ottawie to także problem wewnętrzny.

Media: kanadyjscy separatyści z poparciem Trumpa

Według doniesień mediów, separatyści, którzy chcą oderwać prowincję Alberta od Kanady, uzyskali wsparcie od administracji Trumpa.

Kiedy na przełomie roku zaakceptowany został w Albercie wniosek separatystów o zgodę na zbieranie podpisów pod petycją o referendum niepodległościowym, członek APP Jeff Rath wypowiadał się, że "amerykańska administracja jest bardzo podekscytowana sprawą niepodległości Alberty".

W styczniu 2025 r., gdy groźby Trumpa wobec Kanady przybierały na sile, ówczesny premier Justin Trudeau komentował na X, że "nie ma nawet najmniejszego cienia szansy, by Kanada stała się częścią USA".

Carney swoje podejście określił w marcu ub.r., gdy przejmował przywództwo Partii Liberalnej, przed wygranymi kilka tygodni później wyborami. Powiedział wówczas, że Amerykanie chcą kanadyjskich dóbr naturalnych, wody i ziemi, ale nigdy ich nie dostaną.

Niedługo otwarcie kanadyjskiego konsulatu w Grenlandii

Kanada jest jednym z państw arktycznych i związki z krajami Arktyki, w tym z Danią, są ważną częścią kanadyjskiej polityki zagranicznej.

Minister spraw zagranicznych Anita Anand poinformowała, że w najbliższych tygodniach weźmie udział w oficjalnym otwarciu kanadyjskiego konsulatu w Nuuk w Grenlandii.

Kanada ma lądową granicę z Grenlandią na niewielkiej bezludnej wyspie Hans między Grenlandią a kanadyjską wyspą Ellesmere. Granicę wytoczono w 2022 r. po blisko 50-letnim sporze określanym jako wojna o whisky, ponieważ przedstawiciele obu państw zostawiali na spornym terenie butelki z narodowymi trunkami.

