Linie lotnicze Air Canada przepraszają przywódczynię rdzennej ludności za zachowanie swojego personelu. Cindy Woodhouse Nepinak musiała oddać pióropusz, by przewieźć go w luku bagażowym. Oburzenie zaistniałą sytuacją wyraził między innymi federalny minister ds. relacji między Koroną a rdzennymi mieszkańcami.

Przewodnicząca Assembly of First Nations (AFN), największej organizacji rdzennych mieszkańców w Kanadzie, przywódczyni Cindy Woodhouse Nepinak leciała liniami Air Canada. Obsługa odebrała jej zabrany na pokład samolotu i przewożony w specjalnym opakowaniu ceremonialny pióropusz, zapakowała w plastikową torbę i włożyła do luku bagażowego. Wydarzenie opisała w mediach społecznościowych sama Woodhouse Nepinak w czwartek.