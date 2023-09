Kobiety otrzymują pierwszą pomoc znacznie rzadziej niż mężczyźni. Wyniki badań

Widząc osobę wymagającą resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przechodnie podejmują działanie o 28 procent częściej w przypadku mężczyzny niż wtedy, gdy to u kobiety dojdzie do zatrzymania akcji serca - wynika z badania kanadyjskich naukowców. Jakie są tego przyczyny?

Wyniki badania zaprezentowano podczas Europejskiego Kongresu Medycyny Ratunkowej, organizowanego w dniach 16-20 września w Barcelonie. Jego autorami są naukowcy z kanadyjskiego Montreal Heart Institute. Przeanalizowali oni dane dotyczące 39 tysięcy przypadków zatrzymania akcji serca, do których doszło w Kanadzie i USA w latach 2005-2015, poza terenem szpitala. Naukowcy przyjrzeli się m.in. średniemu wiekowi wymagających pomocy osób - wynosił on ok. 67 lat - oraz ich płci.