Bliski współpracownik papieża Franciszka oskarżany o molestowanie seksualne. "Jesteśmy w szoku"

Przebieg ówczesnego zdarzenia przedstawił adwokat skarżących Alain Arsenault, cytowany przez Radio Canada. Opowiedział on, że rodzice ofiary byli praktykującymi katolikami. Podczas jednego z seminariów biblijnych, gdy ofiara towarzyszyła rodzicom, obecny kardynał odszedł z dziewczynką na bok i wówczas doszło do opisywanego w aktach sprawy incydentu. Incydent ten został nazwany "dotykaniem", na które nie było zgody ze strony 17-latki.

Pozew przeciwko archidiecezji

"Przygotowujemy się do bitwy"

"Le Devoir" cytował także Arsenaulta, który przekazał, że po roku negocjacji, w których nie doszło do ugody, oczekuje procesu. Dodał, że diecezja nadal ma możliwość wyjścia z propozycją ugody, ale sądzi, że diecezja "chce procesu (…), my przygotowujemy się do bitwy". Arsenault podkreślił, że wielu pokrzywdzonych chce zeznawać, choć często są to już osoby w podeszłym wieku.