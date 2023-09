Trudeau przeprasza za uhonorowanie w parlamencie weterana SS Galizien. "Błąd, który głęboko zawstydził Kanadę"

Premier Kanady Justin Trudeau przeprosił w środę za publiczną pochwałę ukraińskiego weterana służącego w czasie drugiej wojny światowej w nazistowskiej jednostce SS Galizien. Pochwała ta padła wcześniej z ust spiker Izby Gmin. - To był błąd, który głęboko zawstydził parlament i Kanadę - powiedział Justin Trudeau wypowiadając się dla dziennikarzy. Dodał, że wkrótce wystąpi w Izbie Gmin, aby oficjalnie przeprosić w imieniu parlamentu za incydent.

Zbrodniarz uhonorowany w kanadyjskim parlamencie

W piątek podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie Kanady spiker Anthony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości 98-letniego Jarosława Hunki i przedstawił go jako "ukraińsko-kanadyjskiego weterana drugiej wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami". Nazwał go "ukraińskim bohaterem, kanadyjskim bohaterem, któremu dziękujemy za jego służbę". Zebrani nagrodzili weterana owacją na stojąco.