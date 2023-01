Grzegorz Pierzchała, Polak służący w kanadyjskiej policji zastrzelony podczas patrolu. "Niewyobrażalna i bolesna strata"

Pochodzący z Podhala funkcjonariusz kanadyjskiej policji, Grzegorz Pierzchała, został zastrzelony podczas swojego pierwszego samodzielnego patrolu. Polak interweniował po zgłoszeniu o pojeździe leżącym w rowie. Myślał, że pomaga ofiarom wypadku. Gdy zbliżył się do samochodu, kierowca strzelił do policjanta, śmiertelnie go raniąc. Funkcjonariusze z Ontario uczcili pamięć kolegi. Media przypominają, że Pierzchała służył wcześniej w Kanadyjskich Siłach Zbrojnych, był także członkiem zespołu góralskiego Mali Harnasie.