"Dokładne zbadanie terenów wszystkich byłych szkół może odsłonić więcej prawdy o ludobójstwie"

Grupy rdzennych mieszkańców Kanady wezwały do ogólnonarodowego poszukiwania masowych grobów na terenach szkół z internatami. W zeszłym tygodniu krajem wstrząsnęła informacja o odnalezieniu szczątków 215 dzieci na terenie byłej szkoły w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. Celem placówki była przymusowa asymilacja dzieci.

Lider Zgromadzenia Pierwszych Narodów, organizacji zrzeszającej grupy rdzennych mieszkańców Kanady, Perry Bellegarde oświadczył, że rodziny "zasługują na poznanie prawdy i możliwość zagojenia ran". - Dokładne zbadanie terenów wszystkich byłych szkół z internatami [przymusowych placówek dla dzieci wywodzących się z rdzennych plemion – red.] może odsłonić więcej prawdy o ludobójstwie dokonywanym na naszych ludziach – dodał. - Absolutnie niezbędnym jest zdrożenie narodowego programu, którego celem będzie dokładne zbadanie terenów przyległych do wszystkich szkół z internatami pod kątem niezidentyfikowanych masowych mogił – ocenił z kolei wódz Stewart Phillip, przewodniczący Związku Wodzów Indian Kolumbii Brytyjskiej.

EPA/NATIONAL CENTER FOR TRUTH AND RECONCILIATION

Szkoła Kamloops Indian Residential School. Zdjęcie z 1937 roku EPA/NATIONAL CENTER FOR TRUTH AND RECONCILIATION

W Kanadzie powróciła w związku z odkryciem w Kamploops debata o przeszłości, pierwszy raz udokumentowanej w 2015 roku, gdy zakończyły się prace Komisji Prawdy i Pojednania na temat 150 lat działania 139 przymusowych szkół dla indiańskich, inuickich i metyskich dzieci. Komisja określiła w swoim raporcie działalność szkół jako "kulturowe ludobójstwo", opisując niszczenie języka i kultury, prześladowania i przemoc. Ostatnie szkoły, przez które przeszło około 150 tysięcy dzieci, zamykano dopiero w latach 90. XX w. Były one finansowane z federalnego budżetu i prowadzone przez Kościoły katolicki (60 proc.) i protestanckie (40 proc.).

Dzień "prawdy i pojednania"

Szef opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jagmeet Singh wezwał w poniedziałek rząd federalny do zorganizowania badania georadarem na terenach byłych szkół. NDP uzyskało w tej sprawie poparcie największej partii opozycyjnej, konserwatystów, ale media społecznościowe szybko wypomniały niektórym politykom hipokryzję, cytując m.in. wypowiedź konserwatysty Pierre Poilievre, który w czerwcu 2008 roku, powiedział, że "rdzenni mieszkańcy Kanady muszą bardziej nauczyć się wartości ciężkiej pracy niż potrzeby kompensat za nadużycia wycierpiane w residential schools". Poilievre przeprosił potem za komentarz, niemniej wygłosił go w dniu, gdy konserwatywny premier Stephen Harper przepraszał oficjalnie w parlamencie za szkoły dla rdzennych mieszkańców.

"Kiedy ukończą nasze instytucje, mają stracić wszystko co rdzenne"

Media przypomniały jednak na przykład wypowiedź biskupa Vitala Grandina z 1875 roku, o konieczności "zasiania głębokiego niesmaku do rdzennego sposobu życia, tak aby czuli się upokorzeni, gdy zostanie im przypomniane ich pochodzenie". "Kiedy ukończą nasze instytucje, dzieci te mają stracić wszystko co rdzenne poza swoją krwią". W poniedziałek burmistrz Calgary Naheed Nenshi wezwał katolickie kuratorium w Calgary, by zmieniło nazwę szkoły noszącej imię biskupa Grandina.