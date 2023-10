Po międzynarodowym skandalu wybrano nowego spikera kanadyjskiej Izby Gmin

W pierwszej wypowiedzi po swoim wyborze 54-letni Greg Fergus partii liberalnej obiecał zadbanie o szacunek i tradycje obowiązujące w Izbie Gmin, zaś rolę spikera porównał do zadań sędziego hokejowego, za którego oglądanie "nikt nie płaci".

- Płacą za oglądanie gwiazd, was - zwrócił się do parlamentarzystów. - Szacunek jest podstawową częścią tego, co tu robimy. Musimy wykazać, że traktujemy się wzajemnie z szacunkiem i pokazać Kanadyjczykom przykład. Nie może być dialogu, jeśli nie ma wzajemnego zrozumienia i szacunku - mówił nowy spiker.