Działacz prawicowej partii usunięty po incydencie z rzucaniem żwiru w Trudeau

Kanadyjska policja jak dotąd nie postawiła zarzutów po zdarzeniu, do jakiego doszło w mieście London, kiedy po wiecu wyborczym premier Justin Trudeau został obrzucony żwirem. Agencja Reutera podała, że w związku z incydentem Kanadyjska Partia Ludowa wyrzuciła jednego ze swoich lokalnych działaczy.

Policja w London przekazała, że prowadzi w tej sprawie dochodzenie, ale jak dotąd nie ogłoszono, by komukolwiek postawiono zarzuty w związku z tą sprawą. Jak wynika z doniesień agencji Reutera, takie zarzuty może usłyszeć między innymi szef lokalnych struktur Kanadyjskiej Partii Ludowej (People's Party of Canada - PPC) w jednym z okręgów wyborczych w London. Rzecznik ugrupowania, Martin Masse, potwierdził w przesłanej wiadomości do Reutera, że działacz został usunięty ze swojej funkcji. Nie podał jednak więcej szczegółów.