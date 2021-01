Żeby przeskoczyć kolejkę szczepień, poleciał na daleką północ. Milioner stracił pracę.

Rodney Baker oraz jego żona Ekaterina udali się na teren odległego, północnego Jukonu, by otrzymać szczepionkę przeciw koronawirusowi. Region ten, gdzie mieszka wielu rdzennych mieszkańców Kanady, ma wyższy wskaźnik szczepień niż w pozostałej części kraju. Ze względu na niewielką gęstość zaludnienia i rygorystyczne obostrzenia na tym terytorium odnotowano znacznie mniej przypadków zakażenia niż w innych regionach kraju.

Według kanadyjskich urzędników, Rodney i Ekaterina podróżowali prywatnym samolotem do Beaver Creek, społeczności liczącej około stu osób, gdzie medycy mobilnego zespołu podawali mieszkańcom szczepionkę Moderny - opisuje "The Guardian". Wśród osób, które miały otrzymać szczepionkę, byli najstarsi członkowie mieszkającej tam rdzennej społeczności.

Portal Yukon News podał, że małżeństwo udawało pracowników motelu. Po otrzymaniu zastrzyków poprosili o transport na lotnisko, co wzbudziło podejrzenia. Potem motel potwierdził także, że nie są jego pracownikami.

Parę zatrzymano na lotnisku, gdy przygotowali się do odlotu do Vancouver. Oboje zostali ukarani mandatami za złamanie przepisów dotyczących zdrowia publicznego na terytorium Kanady, na podstawie obowiązującej tam ustawy o środkach ochrony ludności. Według przepisów para powinna poddać się samoizolacji po przybyciu do Jukonu z Vancouver.