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Świat
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Związek na odległość. Czy Kanada dołączy do UE?

Cezary Paprzycki
Cezary Paprzycki
Toronto Islands Park, Ontario, Kanada
Toronto Islands Park, Ontario, Kanada
Źródło zdj. gł.: Diego Grandi/Shutterstock
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Coroczne orędzia szefowej Komisji Europejskiej dotyczące "stanu Unii" raczej nie budziły dotąd medialnego zainteresowania. Aż do czasu, kiedy Ursula von der Leyen zapowiedziała "członkostwo stowarzyszone" Kanady. Czy Ottawa stanie się kolejną unijną stolicą? Artykuł dostępny w subskrypcji

Międzynarodowi komentatorzy i media spodziewali się, że wrześniowe wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej będzie poświęcone cenom paliw, międzynarodowym konfliktom, czy wyzwaniom, które coraz częściej stawia sztuczna inteligencja. "Orędzie o Stanie UE" to okazja do podsumowania ubiegłego roku i kreślenia unijnych planów na kolejny. Najczęściej jednak ogranicza się do pojęć i haseł, które nie wzbudzają publicznych emocji. Tym razem było inaczej.

- Chcę pracować z premierem Markiem Carneyem nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu członka stowarzyszonego Unii Europejskiej - oświadczyła szefowa KE, wywołując zaskoczenie ekspertów i zakłopotanie unijnych urzędników.

Von der Leyen mówiła o transatlantyckiej wierze w demokrację i budowaniu "sojuszu na rzecz przyszłości". Ale jaki cel ma dołączanie amerykańskiego państwa w struktury unii, która z założenia jest europejska?

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Tagi:
KanadaUnia Europejska
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