Związek na odległość. Czy Kanada dołączy do UE?

Międzynarodowi komentatorzy i media spodziewali się, że wrześniowe wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej będzie poświęcone cenom paliw, międzynarodowym konfliktom, czy wyzwaniom, które coraz częściej stawia sztuczna inteligencja. "Orędzie o Stanie UE" to okazja do podsumowania ubiegłego roku i kreślenia unijnych planów na kolejny. Najczęściej jednak ogranicza się do pojęć i haseł, które nie wzbudzają publicznych emocji. Tym razem było inaczej.
- Chcę pracować z premierem Markiem Carneyem nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu członka stowarzyszonego Unii Europejskiej - oświadczyła szefowa KE, wywołując zaskoczenie ekspertów i zakłopotanie unijnych urzędników.
Von der Leyen mówiła o transatlantyckiej wierze w demokrację i budowaniu "sojuszu na rzecz przyszłości". Ale jaki cel ma dołączanie amerykańskiego państwa w struktury unii, która z założenia jest europejska?