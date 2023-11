"Położyli go na wadze, to było szalone". Tuż po porodzie chłopczyk ważył 6,7 kg

Dziecko przyszło na świat pod koniec października, i ważyło niemal dwukrotnie więcej niż przeciętny noworodek. - To było zdumiewające - przyznał w rozmowie ze stacją Fox News ojciec małego rekordzisty, Chance Ayres z leżącego niedaleko Toronto miasta Cambridge. - Oszałamiające przeżycie. Lekarze i pielęgniarki wiwatowali. Czułem się, jakby Maple Leafs (drużyna hokeja z Toronto - red.) zdobyli Puchar Stanleya (trofeum wręczane mistrzowi amerykańsko-kanadyjskiej ligi hokejowej - red.). To było szaleństwo, wszyscy skakali i krzyczeli, bawili się - relacjonował mężczyzna.

Ayers w rozmowie z Fox News wspominał moment, w którym poznał wagę swojego syna. - Położyli go na wadze, to było szalone. Kiedy powiedzieli "6,7 kg", wszyscy zamarliśmy, zaczęliśmy się na siebie patrzeć - opowiadał Kanadyjczyk.

Ile waży nowo narodzone dziecko?

Z danych amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wynika, że średnia waga nowo narodzonego dziecka to między 3,25 a 3,45 kg. Często rodzą się dzieci większe, ważące ponad 4 kg, jednak waga 6,7 kg zaskoczyła nawet lekarza, który nadzorował narodziny chłopca. - Miałem zaszczyt opiekować się Britteney Ayres i odbierać poród trójki jej dzieci. Już te, które przyszły na świat wcześniej, ważyły prawie 6 kg. Wiedzieliśmy, że (Sonny - red.) będzie duży, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak - zaznaczył dr Asa Ahimbisibwe ze szpitala w kanadyjskim Cambridge. Dodał, że to największe dziecko, jakie urodziło się w tej klinice przynajmniej od 2010 roku. Sonny jest zdrowy, pojechał już z rodzicami do domu.