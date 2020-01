Chiny żądają od Kanady uwolnienia wiceprezes Huawei

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin zażądało od rządu Kanady, by uwolniono tak szybko, jak to możliwe, przetrzymywaną w tym kraju wiceprezes chińskiego koncernu Huawei Meng Wanzhou. Tego dnia w Vancouver rozpoczyna się proces ekstradycyjny Meng na wniosek władz USA.

Zależności Huawei z irańską spółką

Kanadyjskie ministerstwo sprawiedliwości argumentuje w dokumentach przekazanych sądowi, że zarzuty stawiane Meng przez USA byłyby uznane za przestępstwa także w Kanadzie. Zarzuty dotyczą między innymi związków Huawei ze spółką Skycom Tech Co. Ltd w Teheranie. Chodzi o to, że Huawei miało w istocie kontrolować Skycom w latach 2007-2014, a o zależności irańskiej firmy świadczyć ma to, że jej pracownicy używali adresów mailowych Huawei, a jej konta bankowe były kontrolowane przez chińską firmę.