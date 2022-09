10 zabitych, 15 rannych w szpitalach. Kanadyjska policja ściga dwóch nożowników

10 osób zginęło, a co najmniej 15 kolejnych trafiło do szpitali po ataku dwóch nożowników w Saskatchewan - poinformowała kanadyjska policja. Trwa pościg za mężczyznami. Wszyscy Kanadyjczycy dzielą żałobę z bliskimi ofiar - napisał w oświadczeniu premier Kanady Justin Trudeau.

Do ataków doszło na terenie rezerwatu na północ od miejscowości Melford w Saskatchewan, gdzie mieszkają trzy grupy Indian Kri: James Smith Cree Nation, plemiona Chakastaypasin oraz społeczność Peter Chapman. 10 osób zmarło, przynajmniej 15 osób trafiło do szpitali. - Mogą być także inne ofiary, osoby, które same pojechały do różnych szpitali - powiedziała podczas popołudniowej konferencji prasowej w niedzielę dowodząca działaniami policji zastępca komisarza Rhonda Blackmore z Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej (Royal Canadian Mounted Police, RCMP).