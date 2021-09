Rzucał żwirem w premiera Kanady, grozi mu 10 lat więzienia

Policja w London w prowincji Ontario aresztowała mężczyznę, który rzucał żwirem w premiera Kanady Justina Trudeau podczas spotkania wyborczego. Mężczyźnie postawiono zarzut napaści z użyciem broni, grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został oskarżony w związku z wydarzeniem, które miało miejsce podczas spotkania wyborczego Trudeau 6 września. "Około godz. 18 mężczyzna rzucał żwirem w premiera, kiedy ten wchodził do autokaru. Premier nie odniósł obrażeń. W rezultacie dochodzenia Shane Marshall, lat 25, z St. Thomas usłyszał zarzut napaści z użyciem broni" - poinformowała policja w London w komunikacie opublikowanym w ostatni weekend.

Rzucał żwirem w premiera, grozi mu 10 lat więzienia

Bronią w rozumieniu kanadyjskich przepisów karnych jest "każda rzecz użyta (…) do a) spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała innej osoby lub b) w celu gróźb lub zastraszenia innej osoby". Zaś w art. 267 Kodeks stanowi, że napaść z użyciem broni to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i jest karane więzieniem do 10 lat lub inaczej określoną karą łączną.