Amerykański myśliwiec zestrzelił "niezidentyfikowany obiekt" nad Kanadą

Nie podała więcej szczegółów poza tym, że jest to cylindryczny przedmiot, podobny do tego, który został zestrzelony nad Północną Karoliną, ale mniejszy. Podkreśliła, że nie chce spekulować na temat pochodzenia zestrzelonego obiektu, ale zapewniła, że zostanie przeprowadzona dokładna analiza tego wydarzenia.

Wspólna amerykańsko-kanadyjska operacja

- To pierwszy przypadek, że NORAD zestrzelił obiekt w kanadyjskiej przestrzeni powietrznej. (…) NORAD robił to, co do niego należy - powiedziała Anand, odpowiadając na pytanie, dlaczego to amerykański samolot zestrzelił obiekt nad kanadyjską przestrzenią powietrzną. Szef sztabu kanadyjskiej armii gen. Wayne Eyre dodał, że piloci otrzymali rozkaz strzelania, ktokolwiek będzie miał lepszą pozycję.