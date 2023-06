78-latka trzy doby błąkała się po lesie. Znaleziono ją na stromym zboczu

Zaginioną kobietę udało się odnaleźć dopiero po trzech dniach. W policyjnym komunikacie przekazano, że ratownicy natrafili na Vandenbosh w czwartek ok. godz. 9:30 czasu lokalnego. "Załoga helikoptera ratunkowego zauważyła ją, gdy wychodziła z gęsto zalesionego obszaru. Skierowano do niej ratowników. Wygląda na to, że wszystko będzie z nią w porządku" - przekazano.

Kobieta błąkała się trzy dni po lesie

Cytowany przez portal CBC Al Miller, członek załogi helikoptera, wyjaśnił, że w momencie odnalezienia kobieta znajdowała się na stromym zboczu i trzymała się wyrastającej z niego gałęzi. Dodał, że maszyna nie była w stanie tam wylądować, więc jedynie zbliżyła się do podłoża, tak, by ratownicy mogli wciągnąć 78-latkę do środka. Vandenbosch była "przytomna i reagująca", ale jednocześnie "zdezorientowana". Przetransportowano ją do szpitala.