Szkoła działała w latach 1899–1996 i była prowadzona przez Kościół katolicki. Zarządzanie cmentarzem przy szkole zostało przejęte przez Indian Cowessess ok. 50 lat temu. - Zawsze wiedzieliśmy, że były tam groby - mówił wódz Cadmus Delorme podczas wirtualnej konferencji prasowej.

Podkreślił, że dotychczasowe badanie georadarem w pierwszej fazie poszukiwań na obszarze 44 tysięcy metrów kwadratowych pozwoliło stwierdzić, że nie jest to grób zbiorowy, nie wiadomo też, czy są to wyłącznie groby uczniów szkoły Marieval.

"Będziemy przeszukiwać wszystkie miejsca, gdzie państwo i Kościół zabijały ludzi"

W drugiej fazie poszukiwań Indianie chcą przeszukać wszystkie miejsca znane z ustnie przekazywanych informacji i oznaczyć, kto jest tam pochowany, o ile będzie to możliwe. Delorme wyjaśnił, że w latach 60. XX wieku Kościół katolicki usunął tablice nagrobne na cmentarzu Marieval. Obecnie jest to karane, a Delorme dodał, że musi jeszcze zostać ustalone, czy również 60 lat temu prawo uznawało taki czyn za przestępstwo.

- Znajdziemy więcej grobów, będziemy przeszukiwać wszystkie miejsca, gdzie państwo i Kościół zabijały ludzi. Mieliśmy obozy koncentracyjne, nazywano je "residential schools". Jedynym przestępstwem, jakie popełniliśmy jako dzieci, było urodzić się Indianinem - dodał wódz Bobby Cameron z Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN – Federacji Suwerennych Rdzennych Narodów), która zrzesza 74 plemiona z prowincji Saskatchewan.

Delorme poinformował, że rozmawiał już z premierem Kanady Justinem Trudeau, ministrem ds. relacji państwa z rdzennymi narodami Carolyn Bennett oraz ministrem ds. rdzennych narodów Markiem Millerem. Z Indianami Cowessess kontaktował się też przedstawiciel Kościoła katolickiego, zobowiązując się do pomocy. - Papież musi przeprosić za to, co wydarzyło się w szkole Marieval - oświadczył Delorme.