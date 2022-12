Kampania Balenciagi wywołała falę krytyki, dyrektor kreatywny przeprasza. "To było niewłaściwe"

"Chcę osobiście przeprosić za zły artystyczny wybór koncepcji kampanii z prezentami dla dzieci i biorę na siebie odpowiedzialność" – napisał na Instagramie Demna Gvasalia, dyrektor kreatywny Balenciagi. "To było niewłaściwe, aby dzieci promowały przedmioty, które nie miały z nimi nic wspólnego" - dodał w piątkowym wpisie.

"Chociaż czasami chciałbym sprowokować do myślenia swoją pracą, NIGDY nie miałbym zamiaru robić tego w przypadku tak przerażającego tematu, jak brutalne obchodzenie się z dziećmi, co potępiam" - napisał na Instagramie Demna Gvasalia. Dodał, że zamierza współpracować z organizacjami, zajmującymi się ochroną dzieci.

Przeprosiny prezesa

Reakcja Kim Kardashian

"Siedziałam cicho nie dlatego, że nie byłam zszokowana czy oburzona, tylko dlatego, iż chciałam mieć okazję do porozmawiania z ich zespołem, aby zrozumieć, jak mogło do tego dojść" - napisała Kardashian. "Jako matka czwórki dzieci byłam wstrząśnięta tymi niepokojącymi obrazami. Bezpieczeństwo nieletnich musi być priorytetem, a wszystko, co mu zagraża, powinno być zakazane w naszym społeczeństwie" - dodała.