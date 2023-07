Przypadki kamieni nerkowych coraz częstsze u dzieci. Szczególnie narażone są dziewczęta

Przyczyny wzrostu zachorowań nie zostały jeszcze jednoznacznie określone. Lekarze sugerują jednak, że składa się na nie szereg różnych czynników, takich jak zwiększona konsumpcja wysokoprzetworzonej żywności, nadmierne stosowanie antybiotyków (szczególnie we wczesnych latach życia), i zmiany klimatyczne , przyczyniające się do częstszych przypadków odwodnienia.

Kamica nerkowa u dzieci

Kamica nerkowa to schorzenie polegające na odkładaniu się w układzie moczowym złogów, nazywanych też kamieniami, powstających ze związków obecnych w moczu, takich jak wapń czy szczawiany. Gdy ich stężenie jest zbyt duże, zamiast się rozpuszczać, formują się w twarde kryształki. Część z nich usuwana jest z organizmu samoczynnie. Niektóre jednak utykają w drogach moczowych, co prowadzi do silnego bólu i krwawienia. U dorosłych występowanie kamieni nerkowych powiązane jest z schorzeniami, takimi jak nadciśnienie, cukrzyca czy otyłość. - U dzieci tego nie obserwujemy - ocenia urolog dziecięcy dr. Gregory Tasian w rozmowie z NBC News. Jego zdaniem większość młodych pacjentów, którzy zgłaszają się z kamicą nerkową, poza tą dolegliwością nie posiada innych problemów zdrowotnych.