Eksplozje na trasie górskiego biegu. 19 zawodników zostało rannych

Rosja prawdopodobnie nie ma wystarczająco wielu doświadczonych pilotów, zapewne dlatego w pierwszych miesiącach inwazji na Ukrainę dochodziło do tego, że okupanci sami siebie zestrzeliwali. Do takiej sytuacji doszło nawet w pobliżu Moskwy - pisze brytyjski "Financial Times" powołujący się na rozmowy z anonimowymi amerykańskimi urzędnikami.