"Absolutny horror". Napastnicy wdarli się do szkoły, zginęło co najmniej ośmioro dzieci

Napastnicy zaatakowali szkołę w Kamerunie, gdzie otworzyli ogień. W ataku - według lokalnych władz - zginęło co najmniej ośmiu uczniów. 12 dzieci zostało rannych.

Źródła policyjne podały, że około godziny 11 czasu lokalnego "grupa dziewięciu terrorystów" wdarła się do Kolegium Międzynarodowej Akademii Dwujęzycznej imienia Matki Franciszki w 180-tysięcznej Kumbie na zachodzie Kamerunu, a następnie otworzyła ogień do uczniów, dzieci w wieku od 9 do 12 lat.