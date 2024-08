Kamala Harris zaakceptowała nominację i złożyła obietnicę

Kamala Harris oficjalnie zaakceptowała nominację na kandydata demokratów w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. - Obiecuję, że będę prezydentem dla wszystkich Amerykanów. Zawsze będę stawiała państwo ponad partię i ponad siebie. Będę strzec świętych, fundamentalnych amerykańskich zasad - zapewniała.

W czasie czwartego, ostatniego dnia konwencji krajowej Partii Demokratycznej, zwolennicy Kamali Harris szczelnie wypełnili halę United Center w Chicago, gdzie przygotowano 23,5 tysiąca miejsc dla widowni. Harris opowiadała o historii swoich ciężko pracujących rodziców - imigrantów - i problemach, z którymi musieli się mierzyć. Później wspominała swoje dzieciństwo i początek kariery jako prokuratorki.

"Przyjmuję waszą nominację"

W trakcie swojego przemówienia oficjalnie zaakceptowała nominację na kandydata demokratów na prezydenta USA. - W imieniu każdego, którego historia mogła zostać napisana tylko w tym najwspanialszym narodzie na ziemi, przyjmuję waszą nominację, aby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedziała.

- Obiecuję, że będę prezydentem dla wszystkich Amerykanów. Zawsze będę stawiała interes państwa ponad interes partii i swój własny. Będę strzec świętych, fundamentalnych amerykańskich zasad. Od państwa prawa, przez wolne, uczciwe wybory, do pokojowego przekazania władzy - zapewniała. Skrytykowała Trumpa za wydarzenia z 2021 roku, kiedy zachęcał do ataku na Kapitol.

- Będę prezydentem, który złączy nas wokół naszych wspólnych aspiracji. Będę prezydentem, który przewodzi, który słucha, który ma zdrowy rozsądek. Będę prezydentem, który zawsze walczy o dobro Amerykanów - wyliczała Harris.

Kamala Harris EPA/JUSTIN LANE

- Te wybory są nie tylko najważniejszymi wyborami naszego życia, są też najważniejszymi wyborami w historii naszego kraju - mówiła kandydatka demokratów.

Stwierdziła, że "konsekwencje powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu byłyby ekstremalnie poważne".

- Wyobraźcie sobie Donalda Trumpa bez żadnych zabezpieczeń i to, jak użyłby potężnych uprawnień prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie po to, by poprawić wasze życie, nie po to, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo narodowe, ale by służyć jedynemu klientowi, jakiego kiedykolwiek miał: sobie samemu - dodała.

Kamala Harris o Ukrainie i NATO

Kamala Harris oskarżyła Donalda Trumpa o zachęcanie Rosji do ataku na sojuszników. - Trump groził porzuceniem NATO. Zachęcał Putina do inwazji na naszych sojuszników. Powiedział, że Rosja może, cytuję: "robić, co do cholery tylko zechce". Pięć dni przed atakiem Rosji na Ukrainę spotkałam się z prezydentem Zełenskim, aby ostrzec go o rosyjskim planie inwazji. Pomogłam zmobilizować globalną odpowiedź ponad 50 krajów w celu obrony przed agresją Putina, a jako prezydent będę stała mocno przy Ukrainie i naszych sojusznikach z NATO - obiecała Harris.

Zapowiedziała też, że "nie będzie się przymilać do tyranów i dyktatorów takich jak Kim Dzong Un". - Oni kibicują Trumpowi, bo oni wiedzą, że łatwo nim manipulować pochlebstwami i przysługami. Wiedzą, że Trump nie pociągnie autokratów do odpowiedzialności, bo sam chce być autokratą - dodała.

Kamala Harris o konflikcie w Strefie Gazy

Kandydatka na prezydentka USA zapewniła także, że będzie pracować, aby sprowadzić zakładników ze Strefy Gazy i zakończyć wojnę w enklawie palestyńskiej.

- Nadszedł czas na zawarcie umowy o zakładnikach i zawieszenie broni - powiedziała Harris. - Żeby było jasne - zawsze będę opowiadać się za prawem Izraela do samoobrony i zawsze będę dbała o to, aby Izrael miał zdolność do samoobrony - mówiła.

- To, co wydarzyło się w Gazie w ciągu ostatnich 10 miesięcy, jest druzgocące. Tak wiele niewinnych ofiar straciło życie, a zdesperowani i głodni ludzie wciąż uciekają w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Skala cierpień rozdziera serce - powiedziała.

- Z prezydentem Bidenem pracujemy nad zakończeniem tej wojny w taki sposób, aby Izrael był bezpieczny, zakładnicy zostali uwolnieni, cierpienia w Gazie zakończyły się, a naród palestyński mógł skorzystać ze swojego prawa do godności, bezpieczeństwa, wolności i samostanowienia - zapewniała Harris.

Autorka/Autor:ads/kab

Źródło: TVN24, Reuters, PAP