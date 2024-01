Kalifornia zakazała noszenia broni w większości miejsc publicznych, sąd zakwestionował przepisy

Od 1 stycznia w amerykańskim stanie Kalifornia obowiązywały przepisy zakazujące noszenia broni palnej w większości miejsc publicznych. Choć wcześniej rozpatrujący sprawę sędzia uznał prawo za niezgodne z drugą poprawką konstytucji USA (prawo do posiadania i noszenia broni), to sąd apelacyjny z końcem grudnia orzekł, że stan miał prawo wprowadzić takie ograniczenie.

Ten sam sąd, różne decyzje

Jak podkreśla Reuters, grupy zrzeszające zwolenników prawa do noszenia broni wniosły do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Aktywiści dopięli swego, bo przepisami sędziowie zajęli się ponownie, tyle że tym razem w innym składzie.

- Tak więc sztuczka polityków mająca na celu obejście drugiej poprawki została na razie powstrzymana - oświadczył po decyzji sądu C. D. Michel, prawnik organizacji walczących o prawa do posiadania broni.

Gubernator Newsom podpisał kontrowersyjne zarządzenie we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej, w czerwcu 2022 roku, składający się w większości z konserwatystów Sąd Najwyższy USA zniósł restrykcje stanu Nowy Jork dotyczące ograniczenia prawa do noszenia broni w miejscach publicznych. Już wtedy mówiło się, że ten wyrok otworzy drogę do kwestionowania podobnych przepisów w innych stanach.