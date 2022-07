Kurier zmarł podczas upału w swojej furgonetce. Dzień wcześniej świętował 24. urodziny

Do tragedii doszło w sobotnie popołudnie w okolicach Pasadeny. Nieprzytomnego Estebana Chaveza Juniora znalazł w furgonetce właściciel domu, do którego kurier przyjechał z przesyłką. Jak twierdzi ojciec zmarłego, było to około 20 minut po tym jak jego syn stracił przytomność. "Gdy przyjechała pomoc, niestety było już na nią za późno" - mówi Esteban Chavez Senior cytowany przez portal People.com. "Jestem ciągle w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Mój syn w piątek obchodził swoje 24. urodziny" - mówi o tragedii.